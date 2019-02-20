Eski binalar yıkılıyor, Gemlik nefes alıyor

Gemlik Belediyesi ilçeye park, meydan ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkpazarı Mahallesi’nde Şifâ Hatun Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından Yedievler Sokağık üzerinde uzun yıllar itfâiye binası ile sağlık ocağı olarak hizmet veren binaların yıkımına başladı. Kayhan Mahalle Muhtarı Şükrü Beki ve Orhaniye Mahalle Muhtarı Arif Vural ile birlikte yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Daha yaşanabilir bir şehir için, ulaşımdan yeşil alana, planlı ve modern Gemlik için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İlçenin dar ve sıkışık mahallelerinde bölge yapısına uygun olan her alana otopark, meydan, yeşil alan ve parklar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Yılmaz, buraya da çocuk oyun grupları, fitness aletleri, kamelya ve oturma gruplarının bulunacağı çocuk parkı ve mahalle sakinlerinin dinlenip nefes alabileceği bir yer kazandıracaklarını müjdeledi.

