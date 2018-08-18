Eski BM Genel Sekreteri Annan hayatını kaybetti

Annan BM Genel Sekreteri olarak Kıbrıs sorununun çözümü için büyük çaba sarf etmişti.Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Kofi Annan Vakfı'ndan bugün yapılan açıklamada, Annan'ın geçirdiği hastalık sonucu 80 yaşında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Annan ailesi ve Kofi Annan Vakfı, eski BM Genel Sekreteri, Nobel Barış Ödülü sahibi Kofi Annan'ın kısa süren bir hastalık sonucu 18 Ağustos Cumartesi günü huzur içinde öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyurur” denildi.

Annan'ın iki çalışanı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Annan'ın İsviçre'nin Bern kentindeki bir hastanede bu sabaha hayatını kaybettiğini belirtti.

Kofi Annan, BM Genel Sekreterliği görevine seçilen ilk Afrikalı olmuştu. 1997 yılının başından 2006'in sonuna kadar bu görevi yürüten Annan, 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kofi Annan kimdir?

Gana'nın Kumasi kentinde 1938 yılında dünyaya gelen Annan, Gana, ABD ve İsviçre'de eğitimini tamamladıktan sonra daha 24 yaşındayken BM'de çalışmaya başladı. BM bünyesinde çeşitli görevler yürüten Annan, 1993 yılında barışın sağlanmasından sorumlu Genel Sekreter Müsteşarı oldu. 1997 yılında ise Boutros Boutros-Ghali'nin halefi olarak Genel Sekreterliğe seçildi. İki dönem bu görevi yürüten Annan, dünya siyasetinde etkin bir rol oynadı. Annan, dünya çapında yoksulluğun yanı sıra iklim değişikliği, AIDS hastalığı gibi konularda mücadeleyi programına aldı. Dünyanın farklı bölgelerindeki krizlerin çözümü için, barış ve adaletin sağlanması çaba sarf etti. Kıbrıs'ta Türk ve Rum taraflarının bağımsız bir Kıbrıs Devleti'nde biraraya gelmesini öngören Annan planına imzasını attı. İran'ın nükleer programı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın çözümü için çaba gösterdi.

2001 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Annan, 2006 yılında BM Genel Sekreterlik görevinini tamamladı. 2008 yılında Kenya'da arabuluculuk rolü üstlenen Annan'ın son görevi Suriye'de oldu. 2013 yılında Suriye Özel Temsilcisi olarak atanan Annan, ancak arabuluculuk girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine altı ay sonra bu görevi bıraktı.

DW,AFP,rtr/JD,GY

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