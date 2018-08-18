Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın ölümü

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, bugün yaşamını yitiren eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan için, "Kofi Annan insan ahlakı ve zerafetinin en iyi ve somut örneğiydi." ifadesini kullandı.

Hüseyin, İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede ölen Annan için taziye mesajı yayımladı.

Annan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Hüseyin, "O, binlerce kişinin arkadaşı ve milyonların lideriydi." değerlendirmesini yaptı.

"Kofi Annan insan ahlakı ve zerafetinin en iyi ve somut örneğiydi" diyen Hüseyin, BM'ye 31 yaşında adım attığında ilk patronunun Kofi Annan olduğunu aktardı.

Hüseyin, "Ne patrondu ama! Daima cesaret veriyordu, doğrudan konuşuyordu ama asla nezaketsiz değildi." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca sıkça eleştirilen Hüseyin, "İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak izole edildiğimde ve yalnız hissettiğimde -bu son 4 yılda sıkça oldu- onunla Cenevre çevresinde uzun yürüyüşlere çıkıyordum ve onu dinliyordum." ifadesini kullandı.