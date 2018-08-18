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Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ı Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Annan için Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan

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