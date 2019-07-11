Eski BM Genel Sekreteri Moon'dan Bangladeş açıklaması

DAKKA (AA) - Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı Bangladeş'in, bu kadar çok sayıda mülteciye uzun süre ev sahipliği yapamayacağı konusunda uyarıda bulundu ve Myanmar hükümetine konuya ilişkin sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansına göre, Cox's Bazar kentinde, Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampı ziyaret eden Moon, yüz binlerce Arakanlı Müslümana kapılarını açan Bangladeş için "bu kadar çok mültecinin yükünün er geç kaldırılamaz bir hal alacağı" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Moon, "Bangladeş'in bu kadar çok sayıda Arakanlı Müslümana uzun süre ev sahipliği yapması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Myanmar'ı, zorla yerinden edilen Arakan halkının kendi topraklarına geri dönmesi konusundaki gönülsüzlüğü nedeniyle eleştiren Moon, Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönmesinin, devam eden insani krizin çözümü için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.