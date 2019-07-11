HABER

Eski BM Genel Sekreteri Moon'dan Bangladeş açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon: - "Bangladeş'in bu kadar çok sayıda Arakanlı Müslümana uzun süre ev sahipliği yapması mümkün değil" - "Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların korku ve zulüm olmadan topraklarına geri dönebilmeleri için çok daha fazlasını yapmalı"

DAKKA (AA) - Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı Bangladeş'in, bu kadar çok sayıda mülteciye uzun süre ev sahipliği yapamayacağı konusunda uyarıda bulundu ve Myanmar hükümetine konuya ilişkin sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansına göre, Cox's Bazar kentinde, Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampı ziyaret eden Moon, yüz binlerce Arakanlı Müslümana kapılarını açan Bangladeş için "bu kadar çok mültecinin yükünün er geç kaldırılamaz bir hal alacağı" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Moon, "Bangladeş'in bu kadar çok sayıda Arakanlı Müslümana uzun süre ev sahipliği yapması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Myanmar'ı, zorla yerinden edilen Arakan halkının kendi topraklarına geri dönmesi konusundaki gönülsüzlüğü nedeniyle eleştiren Moon, Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönmesinin, devam eden insani krizin çözümü için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Moon, "Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların korku ve zulüm olmadan topraklarına geri dönebilmeleri için çok daha fazlasını yapmalı." dedi.

Moon'a ziyareti sırasında eşlik eden Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva, Bangladeş'in, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlara gösterdiği cömertliğe övgüde bulunarak, "Bangladeş, Arakanlı Müslümanlara ülkenin sınırlarını açarken, halkı da gönüllerini açtı." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların vatandaşlık statülerinin tanınması için Myanmar hükümetine "acil adımlar" atması çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların dönüşü için Myanmar hükümetiyle BM arasında imzalanan protokolün, 28 Mayıs'ta bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Gilmore, dönüşler için Myanmar'da elverişli şartların henüz oluşmadığını belirtmişti.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasındaki anlaşma, yerinden edilenlerin durumunu belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların, Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Başkentte 16 katlı binada yangın çıktıBaşkentte 16 katlı binada yangın çıktı
Ankara'da 16 katlı binada yangınAnkara'da 16 katlı binada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Ban Ki-moon Bangladeş

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesinde korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Muğla'da korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye ait ceset parçaları bulundu

Korkunç! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Fethiye'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

15 Temmuz dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

15 Temmuz dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.