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Eski Boydak Holding yöneticisinin eşine FETÖ üyeliğinden hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Boydak Holding yöneticilerinden M.B'nin eşi M.B'nin yargılanmasına devam edildi - Savcı mütalaasında M.B'nin FETÖ üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Boydak Holding yöneticilerinden M.B'nin eşi M.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.B. katılmadı, avukatları hazır bulundu.

Mütalaasını sunan savcı, sanık M.B'nin örgütte "abla" pozisyonunda görev yaptığını, sohbetlere katıldığını, gizliliğe riayet ettiğini, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak sistematik ve yoğun şekilde para artışı yaptığını, bu nedenle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen sanık avukatı, M.B'nin 27 aydır imza verme karşılığında adli kontrol altında tutulduğunu, kaçma şüphesi olmadığı için bu şartın kaldırılmasını, tamamen kaldırılmasa bile 28 Ekim'deki bir düğün dolayısıyla mazeretli sayılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 28 Ekim'deki düğünü belgelendirmeleri şartıyla imza yükümlülüğünün bir günlüğüne kaldırılmasına, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

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