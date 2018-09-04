Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Boydak Holding eski yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, celse arası dinlenen tanık ifadelerine ilişkin sanık avukatları beyanda bulundu. Avukatlar, sanık Meral Boydak'ın adli kontrol tedbirleri kapsamında her hafta yaptığı imza verme işleminin kaldırılmasını talep etti.
Sanık avukatlarının bu talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığa ait Bank Asya kayıtlarının beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Aynı örgüt kapsamında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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