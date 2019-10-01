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Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, yarı açık cezaevi hakkını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Bir buçuk yıldır hücrede tutulan Silva, savcıların "mahkumiyet koşullarının hafifletilmesi" talebine rağmen, yarı açık cezaevi için başvuruda bulunmayacağını bildirdi

SAO PAOLO (AA) - Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yarı açık cezaevi koşullarına başvurma hakkını kullanmayı reddetti.

Yolsuzluk davasını yürüten savcıların, hücrede geçirdiği bir buçuk yılın ardından eski devlet başkanının mahkumiyet koşullarının, ev hapsi dahil daha esnek hale getirilmesi talebinde bulunmasının ardından Silva, yazdığı mektupla söz konusu olasılığı kabul etmediğini belirterek üst mahkemenin kararıyla tutukluluk halinin sona ermesini istediğini kaydetti.

Silva, internet sayfasından yayımlanan mektupta, "Haklarım ve özgürlüğümle pazarlık etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bana yöneltilen suçlamaların yanlış olduğunu kanıtladım. Hapiste olan ben değilim, onlar Brezilya'ya ve dünyaya söyledikleri yalanlara hapsolmuş durumdalar." ifadesini kullandı.

Brezilya'da ağustos ayında yerel gazetelerde çıkan haberlerde, Cortiba'da tek kişilik hücrede kalan 73 yaşındaki Lula da Silva'nın, mahkeme kararıyla yüksek profile sahip mahkumların kaldığı 408 kişilik Tremembe Cezaevi'ne gönderileceği kaydedilmişti.

Kararın, Lula da Silva'nın destekçilerinin, hapishane çevresinde ikamet edenlerle yaşadığı sorunlar yüzünden polisin talebiyle alındığı belirtilmişti.

Lula da Silva'nın eskiden genel başkanı olduğu İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada ise transfer işlemi, eski devlet başkanına karşı yapılan bir başka "zulüm hareketi" olarak nitelendirilmişti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, haziran ayında eski devlet başkanının tahliye talebini kabul etmemişti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığını yapan Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya düşürülmüştü.

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brezilya Lula Da Silva

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