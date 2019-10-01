Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, yarı açık cezaevi hakkını reddetti

Silva, internet sayfasından yayımlanan mektupta, "Haklarım ve özgürlüğümle pazarlık etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bana yöneltilen suçlamaların yanlış olduğunu kanıtladım. Hapiste olan ben değilim, onlar Brezilya'ya ve dünyaya söyledikleri yalanlara hapsolmuş durumdalar." ifadesini kullandı.

Kararın, Lula da Silva'nın destekçilerinin, hapishane çevresinde ikamet edenlerle yaşadığı sorunlar yüzünden polisin talebiyle alındığı belirtilmişti.

Lula da Silva'nın eskiden genel başkanı olduğu İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada ise transfer işlemi, eski devlet başkanına karşı yapılan bir başka "zulüm hareketi" olarak nitelendirilmişti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, haziran ayında eski devlet başkanının tahliye talebini kabul etmemişti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığını yapan Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya düşürülmüştü.

