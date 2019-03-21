Eski Brezilya Devlet Başkanı Temer tutuklandı

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Michel Temer, "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında Sao Paulo kentinde tutuklandı.

Rio de Janeiro'daki savcılıktan yapılan açıklamada, yargıç Marcelo Breitas'ın, Temer ve eski bakan Moreira Franco hakkında tutuklama emri çıkardığı kaydedildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde 78 yaşındaki Temer'in yaşadığı Sao Paulo'da tutuklandığı ve Rio de Janeiro'ya getirileceği belirtildi. Franco'nun da tutuklandığı ifade edildi.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekimde iddianame hazırlanmıştı.

Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ülkede "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

