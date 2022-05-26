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Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor

26.05.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz 35 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı.

Harput savunmasında, kendisine iftira edildiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımı adı geçen yapıyla ilişkili ve iltisaklı gösterebilecek ne gazete, ne dergi aboneliği, ne ByLock, ne kod adı kullanımı, ne de adı geçen yapıya kurban ya da burs yardımı, ne de çocuklarımın malum yapıya ait okullarda okuması ya da yurtlarında kalması gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Meslek yaşamım boyunca bütün diğer yapı ve gruplara eşit derecede yakın, eşit derecede uzak oldum."

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı.

Adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasaklarının devamına, sanık Ramazan Y'nin gelecek celseye zorla getirilmesine, sanıkların FETÖ ile iltisaklı olduğu bilinen dernek, vakıf ve sendikalara üyelik ve ayrılık tarihlerinin emniyetten belgeleriyle istenmesine, Harput'tan tahliye aşamasında alınan kefaletin iadesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etmişti. Mahkeme bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Yargıtay

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