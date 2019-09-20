Eski Bursa Valisi Harput ve 47 sanığın yeniden yargılanması

İddia makamı, ilk derece mahkemesinde "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılan sanıklar Bülent Özdemir, Salim Uçak ve Veli Velioğlu ile Yunus Dağ'ın aldığı 2 yıl 1'er ay hapis cezasının, heyet tarafından yeniden değerlendirilerek, yardımlarının niteliğine, miktarına ve zamanına göre, aldıkları cezaların onanmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında beraat kararı verilen sanıklar Erdoğan Özmüş, Hüseyin Algül, Mehmet Kazangil, Orhan Bilici, Ömer Benli, Rahime Özlem Özkelebek, Sabri Eken, Salih Uçak, Sevgi Demir ve Yavuz Kazangil'le ilgili kararlar ve usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı gerekçesiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki duruşmasında mütalaasını açıklayan iddia makamı, Harput ile bazı sanıkların cezalarının artırılmasını istedi.

Savcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılan Şahabettin Harput, Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Celal Sevmezler, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Dinçer Temur, Eyüp Karakuş, Emin Akça, Hamit Tuna, Feridun Kahraman, Mahmut Kesici, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Sait Usul, Selahattin Çelik, Selamettin Özgörüş, Soner Eken ve Şakir Umutkan ile Turan Boztepe'nin, örgüt içindeki konumları, örgüte yaptıkları maddi manevi katkıları, faaliyetleri ve bunların zaman ve miktarları göz önüne alınıp, ayrı ayrı değerlendirme yapılarak ve alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren sanıklar Cengiz Resimoğlu, Emin Akça, Eyüp Karakuş, Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Mahmut Kesici, Selahattin Çelik, Selamettin Özgörüş, Soner Eken ve Şakir Umutkan ile Turan Boztepe'nin, verdikleri bilgi ve belgelerin soruşturmalara katkısının, etkin pişmanlığın zamanının, verdikleri bilgilerin konumları ile uyumlu olup olmadığının ayrı ayrı değerlendirilmesini ve ilk derece mahkemesindeki kararların uygulanmasını istedi.