Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılandığı davada karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Selahattin Çelik ve Şahabettin Harput'un cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Ahmet Gören'in yanı sıra Harput'un da aralarında olduğu tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 19 sanık, cezaları artırılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet ayrıca, sanıklardan Muzaffer Koyuncu'ya ilk derece mahkemesi kararında verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay, Bünyamin Işık'a "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay, Dinçer Temur'a örgüte üyelik suçundan 6 yıl 3 ay, Emin Akça, Ferudun Kahraman, Hilmi Gülcemal ve Şakir Umutkan hakkındaki cezaların etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri nedeniyle indirim uygulanarak, 3 yıl 6'şar ay olarak düzenlenmesine, Eyüp Karakuş, Selamettin Özgörüş, Turan Boztepe ve Soner Eken'e örgüt üyeliğinden ceza verilmesine ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri dolayısıyla indirime gidilerek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Öte yandan heyet, B.Ö, S.U. ve V.V'ye 2 yıl 1'er ay, M.K'nin de etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri sebebiyle indirime giderek 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılıp hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanık Ahmet Gören'in tahliyesi, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk halinin devamı da karara bağlandı.