Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanması

Harput, hakkındaki iddiaların 17-25 Aralık öncesine ait olduğunu savunarak, bunların, siyasi iradenin bizzat içinde olduğu yasal idari tasarruf ve uygulamalar olduğunu öne sürdü.

"Soyut iddialarla hakkımda ceza tahsis edilmiştir, bu hukuk ve adaletle bağdaşmıyor. Örgüte yakın olan iş adamlarının yaptığı yardımlar benim zorumla yapılmış gibi gösterilerek bir takım örgüt üyeleri kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ben Cansun Sarıyıldız denen örgüt imamının düzenlediği hiçbir toplantıya katılmadım. Zamanında toplantıların çoğunun düzenleyicisi Feridun Kahraman bile benim toplantılara gittiğimi söylememiştir. Vali olduğum için yerel mahkemede değil, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanmam gerekiyordu, bu durum bozma sebebidir. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde eksiklik ve hata dolu yargılama sonucu aldığım hüküm hukuka uymuyor, yanlışlığın mahkemenizce düzeltileceğine inancım tamdır. Mahkumiyet kararının bozulmasını, kalp yetmezliği, prostat, hepatit B, mide, dizlerde sıvı eksikliği gibi rahatsızlıklarım için MR ve tomografi çekilmem, 99 yaşındaki yatalak annemi ziyaret edebilmem için kelepçeli adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

Harput'a savunmasının ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden gerekli tedbirlerin uygulanması talebi sorulunca, "Mahkeme salonundayken ve hastaneye gittiğim bazı zamanlarda verici kaybı yaşanıyor, arıyorlar 'İhlal ettin' diyorlar. Konu irtibat eksikliğinden olabilir. Herhangi bir ihlalim yoktur." diye konuştu.