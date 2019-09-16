HABER

Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

Eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmalarına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmaları başladı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığı kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu.

İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise katılmadı.

Kimlik tespitlerinin ardından taraf avukatlarının usule ilişkin taleplerini dinleyen heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının duruşmaya müşteki sıfatıyla katılmalarına onay verdi.

Ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi.

5 gün sürecek davanın ilk gününde dinlenen tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti.

Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İlk derece mahkemesindeki kararlar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

7 sanığın ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Sanıklardan 10'unun beraat ettiği duruşmada ayrıca 3 sanığın yargılanmalarına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
İBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdiİBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdi
Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiasıZonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.