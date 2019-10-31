Eski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa’nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor

Bursa’da 81 bini aşan üye sayısıyla Facebook’ta örgütlenen "Eski Bursalılar Burada" Grubu geleneksel 29 Ekim toplantısını Kültürpark Orman Çay Bahçesi’nde yaptı.

Toplantı yüzlerce üyenin katılımı ile büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Grup Kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Müezzinoğlu, "Eski Bursalılar Burada" Grubu’nun sadece hemşehri grubu olmadığını belirterek," Bu topluluk Cumhuriyet ve Atatürk’tür. Bir araya gelmekten; bayramlaşma ve tanışmaktan mutluyuz, Bursa’mızın tarihine,doğasına, tüm güzelliklerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz, grubumuza desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Şehit ve gaziler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı ve Andımız büyük bir coşku ile okundu. Lokma ikramı, drone ile katılımcıların görüntülenmesi ve topluca fotoğraf çekimi sonrası 23 Nisan 2020’de tekrar bir araya gelmek üzere grup üyeleri toplantıdan ayrıldılar.

