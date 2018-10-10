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Eski büyükelçi Balık hakkındaki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, emekli büyükelçi Ahmet Burak Gürsel "tanık" olarak dinlendi. Gürsel, Tiflis Büyükelçisi olduğu dönemde büyükelçilikte çalıştığını ifade ettiği Balık'ın, "FETÖ'ye ilişkin bir şeyini görmediğini" söyledi.

Tanık beyanının ardından söz verilen Balık, hakkındaki ihbara ilişkin, "Bunun, tutuklamaya gerekçe oluşturmak için yapılan bir ihbar olduğunu değerlendiriyorum. Hiçbir somut veri yok. İddianamede de hiçbir tespit yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığında örgüt adına kadrolaşma yürüttüğü iddiasına yanıt veren Balık, "Dışişlerinde atamaları, müsteşarın başkan, müsteşar yardımcılarının üye olduğu bir komisyon yürütür. Benim konumum atamalarda etkili olmama yetmez. Savcılık, ihracımın gerekçesini de sormuş, bakanlık sadece ihraç kararını göndermiş." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, sanıktan üzerine atılı suçlara cevap vermesini isteyerek, "Başka bir iddianız varsa bununla ilgili savcılığa şikayette bulunun. Burada sadece üzerinize atılı suça ilişkin savunma yapın." diye konuştu.

Gürcan Balık, FETÖ firarisi iş adamı Akın İpek ile hakkında insanlığa karşı suç ve soykırım iddiası bulunan bir Afrika ülkesinin devlet başkanının Türkiye ziyaretine ilişkin süreç dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'nun talimatı üzerine görüştüğünü, söz konusu devlet başkanının turist olarak Türkiye'ye gelebileceğine karar verildiğini, bu kararın ardından da görüştüğü İpek ile başka irtibatının olmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu, FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını savunan Balık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da Balık'ın tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine ve Balık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, Balık'ın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Ankara 29. ACM FETÖ gürcan balık

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