Eski büyükelçi Balık hakkındaki FETÖ davası

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, emekli büyükelçi Ahmet Burak Gürsel "tanık" olarak dinlendi. Gürsel, Tiflis Büyükelçisi olduğu dönemde büyükelçilikte çalıştığını ifade ettiği Balık'ın, "FETÖ'ye ilişkin bir şeyini görmediğini" söyledi.

Tanık beyanının ardından söz verilen Balık, hakkındaki ihbara ilişkin, "Bunun, tutuklamaya gerekçe oluşturmak için yapılan bir ihbar olduğunu değerlendiriyorum. Hiçbir somut veri yok. İddianamede de hiçbir tespit yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığında örgüt adına kadrolaşma yürüttüğü iddiasına yanıt veren Balık, "Dışişlerinde atamaları, müsteşarın başkan, müsteşar yardımcılarının üye olduğu bir komisyon yürütür. Benim konumum atamalarda etkili olmama yetmez. Savcılık, ihracımın gerekçesini de sormuş, bakanlık sadece ihraç kararını göndermiş." ifadesini kullandı.