Eski çalışan GTA 6 hakkında tweet attı, ortalık karıştı!

GTA 6 ne zaman çıkacak, GTA 6 çıktı mı?... Bu sorular GTA serisini aklında değil gönlünde taşıyan birçok oyuncuya yabancı gelmiyor. Çünkü oyuncular, sık sık bu soruları çeşitli forumlarda veya arama motorlarında dile getiriyorlar ve oyunun geliştiricisi Rockstar Games'ten GTA 6 hakkında bir açıklama bekliyorlar. Rockstar Games ise oyuncuların baskısına rağmen sessizliğini koruyor. Ancak oyuncuların sıkıştırdığı tek isim Rockstar Games de değil. Firmanın geliştiricileri de oyuncuların hedefinde. Rockstar Games'in eski bir çalışanı olduğu iddia edilen ''Yan2295'' kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı da bu hedeflerden biri. Fakat artık o, baskılara katlanamamış ve GTA 6'nın çıkış tarihi ile alakalı umutları rafa kaldıran bir itirafta bulunmuş durumda.

GTA 6 GELİŞTİRİLİYOR DEDİ AMA UMUTLARI TÜKETTİ

Rockstar Games'in eski çalışanı olduğu belirtilen kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Kullanıcı tweet'inde GTA 6'nın geliştirildiğini doğruladı. Ancak oyuncuların dikkat etmesi gereken asıl nokta açıklamanın bundan sonraki kısmıydı. Çünkü eski çalışan, GTA 6'nın yakın bir gelecekte çıkmayacağını söyledi. Bu da birçok oyuncunun umutlarını yerle bir etti. Ancak yine de umutları tüketmemek ve onları korumak şart. Çünkü bunun bazı sebepleri var.