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Eski çalışanından Facebook’a dava

25.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Facebook’un içerik kontrolünden sorumlu eski bir çalışanı şirkete dava açtı.

Eski çalışanından Facebook’a dava

Davacı, şirketi maruz kaldıkları yoğun rahatsız içeriğe karşı çalışanlarını yeterince korumamakla suçluyor.Facebook'un içerik kontrolünden sorumlu eski bir çalışanı, sosyal medya devine dava açtı. Davacı, şirketi rahatsız edici içeriklerle çalışmanın doğurabileceği olumsuz sonuçlara karşı personelini yeterince korumamakla suçluyor.

Şirketin eski çalışanı davaya ilişkin yayımladığı açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilen bu çalışanların binlerce çocuklara cinsel taciz, tecavüz, hayvanlarla cinsel ilişki, intihar, baş kesme ve cinayet videoları, fotoğrafları ve canlı yayınlarına maruz kaldığını; şirketin ise daha güvenli bir çalışma atmosferi yaratma zorunluluğu bulunmasına karşın bu görevini yerine getirmediğini” belirtti.

Davacı, çok sayıda sözleşmeli çalışanın işyerinde yaşadıkları nedeniyle tedavi edilemez biçimde travma geçirdiklerini bildirdi.

7 bin 500 kişi aynı görevi yapıyor

Facebook'a dava açan eski çalışanın, şirketin Menlo Park ve Mountain View'deki bürolarında dokuz ay çalıştığı belirtildi. Çalışanın Kaliforniya'da bir mahkemede dava edilen "Pro Unlimited” isimli bir taşeron firma aracılığıyla istihdam edildiği bildirildi.

Facebook'tan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi. Şirket hâlihazırda içeriklerin kontrolü için kadrolu ve sözleşmeli toplam 7 bin 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Facebook daha önce bu çalışanları için işyerinde psikolojik danışmanlık hizmeti veren uzmanlar bulunduğunu duyurmuştu.

rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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