HABER

Eski çamaşırlık oyuncak müzesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kültürel değerleri canlandırmak amacıyla atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandığı çamaşırlık restore edilerek, ahşap ve eski zamanlardaki oyuncakların sergilendiği müze haline getirildi.

Eski çamaşırlık oyuncak müzesi oldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kültürel değerleri canlandırmak amacıyla atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandığı çamaşırlık restore edilerek, ahşap ve eski zamanlardaki oyuncakların sergilendiği müze haline getirildi.
Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, belediyenin katkısıyla kültürel değerleri canlandırmak amacıyla Ulu Cami yakınlarında atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandıkları Hacı Osman Çamaşırlığı restore edildi. 2 aya yakın süren restorasyon çalışmaları sonrası eski çamaşırlık oyuncak müzesi haline getirildi. Müzeye aralarında 50 yıldan eski ahşap oyuncakların da yer aldığı 150'ye yakın oyuncak konuldu. Eskiden kadınların çamaşır yıkarken kullandığı 4 ocak ve 4 kazan ile çamaşır yıkanan beton taş ve su çekilen kuyu da restorasyon çalışmaları kapsamında düzenlenerek sergilenmeye başlandı. Ziyarete açılan müzenin resmi açılışının yakında yapılması planlanıyor.
'SANDIKLI'NIN KÜLTÜREL HAZİNELERİNDEN BİR TANESİ'
Müzeyi işleten Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Ekrem Çavuş, "Annem burada çok çamaşır yıkamış. Bizim eski mahallemiz burası. Bu mahallede kalan yaşlı teyzelere sorduk. Bu çamaşırlığın ne zaman yapıldığını onlar da hatırlamıyor. Sandıklı'nın kültürel hazinelerinden bir tanesi çamaşırlıklar. Neredeyse her mahallede bir ve iki çamaşırlık var. Eskiden şebeke suyu yok. Çamaşır makinesi de yok. Eskiden kadınlar çamaşırlarını buralarda yıkarmış. Bu çamaşırlıklar sosyalleşmenin bir aracı olmuş. Anneler çamaşır bittikten sonra çocukları da buralarda yıkamış. O zaman evlerde banyo yok ki. Çamaşırlardan artan su ile de çocuklar burada yıkanmış. Bu çamaşırlıklara yaşı 40'ın üzerinde kim geldiyse, 'Annem beni burada yıkadı' diye duyduk. Çamaşırlıklar yıkılmak yerine bizim gibi restore edilip yeniden hayata döndürülmesi lazım. Çünkü buralarda hatıralar yatıyor. Buralar bir kültür hazinesi. Bunlar bizim ecdadımızın bizlere bıraktığı nadide eserler. Burasını restore ederken biraz daha işlevsel olmasını istedik. Giren çıkan eksik olmasın istedik. Hem de Sandıklı'nın bir müzeye ihtiyacı var. Sandıklı'nın doğru düzgün müzesi yok. Belediyemiz de bize destek oldu. Oyuncak müzesine dönüştürdük" dedi.
'ÇOCUKLUĞUMDAKİ OYUNCAKLARI GÖRDÜM'
Müzeyi ziyaret eden Fatime Kunt, Didim'de oturduklarını ve Sandıklı'ya tatile geldiklerini belirterek, "Geleceğimizin çocukları için böyle şeyler önemli diye düşünüyorum. Böyle tarihi eserlerimizi ve eski şeylerimizi görünce mutlu oluyorum. Çocukluğumdaki oyuncakları gördüm, çok duygulandım. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.
Annesiyle müzeyi görmeye geldiklerini anlatan Muhsine Gül Kunt (9) da, "Çok güzel, çok beğendim. İlk defa gördüğüm oyuncaklar var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eski çamaşırlık oyuncak müzesi olduEski çamaşırlık oyuncak müzesi olduEski çamaşırlık oyuncak müzesi olduEski çamaşırlık oyuncak müzesi oldu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldıTaşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yokProf. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.