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Eski Çekya lideri, kapalı bir restoranda yemek yerken yakalandı!

15.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Eski Çekya lideri, kapalı bir restoranda yemek yerken yakalandı!

Eski cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Salı günü kapalı bir restoranda COVID-19 kısıtlamalarını ihlal ederek yemek yerken yakalandı ve bunun 'sivil itaatsizlik' olduğunu söyledi.

Eski Çekya cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, geçen salı günü kapalı bir restoranda koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek yemek yerken yakalandı ve kendisini 'sivil itaatsizlik yaptığını' söyleyerek savundu.

Klaus, kısıtlamaları savunan ancak sonra kuralları kendileri delen politikacıların aksine, yasaklara baştan beri karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Restoranlara giderek kendi kurallarını çiğneyen diğer politikacılar gibi su tavsiye edip sonra şarap içen ben değilim. Bu kuralları en başından beri eleştiriyorum. Özgür bir ülkede, kişi istediği yere gitme hakkına sahip olmalıdır. Eğer bu hakkı rededilirse, yalnızca kendisi için değil, herkes için sınırları olabildiğince zorlamalıdır."

Klaus daha önce, kısıtlamalara karşı düzenlenen eylemlere de katılmıştı.

Eski liderin kaçak restoran ziyareti yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü ve bu esnada korumalarının da dışarıda beklediği görüldü.

'YALNIZCA LAVABOYU KULLANDI'

İsmini vermek istemeyen restoran müdürü ise Klaus'un 'sadık bir müşteri' olduğunu söyledi ve yalnızca lavaboyu kullandıktan sonra yemeğini alıp gittiğini iddia etit.

Koronavirüs önlemlerini ihlal ederken yakalanan tek politikacı Klaus değil. Çekya'daki ANO 2011 hareketinin eski sağlık bakanı Roman Prymyla ile hareketin başkanı Jaroslav Faltýnek de, kapalı olması gereken bir restoranda toplantı yaptıkları öğrenilmişti. Bu iki isim de daha sonra istifa etti.

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