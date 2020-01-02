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  4. Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde!

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 23:49 | Son Güncelleme

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya ceo Carlos Ghosn

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