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  4. Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Güven USTA - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Güven USTA - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.
Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin tutulduğu polis merkezindeki hareketlilik dikkat çekti. Evrak ve belgelerin polis merkezine getirildiği görüldü.

(FOTOĞRAF)

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