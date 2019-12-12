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Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldığını açıkladı. Aytekin, yaptığı açıklamada “Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu” dedi.

73 yaşındaki Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi.

Dolandırıcılar ’Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi. Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3’lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5’i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi’nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fevzi Aytekin, “Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
İnsanlar muhakeme yeteneğini yitirmiş
Aynen, tamam insan bazen bazı durumlarda şaşkınlık yaşayabiliyor ama bu tuzağa düşmek hele ki bu kadar dolandırıcılık örneği varken, bilemiyorum ne denilir. Bu kadar da saf olunmaz. Saflık diyorum çünkü başka şey demek hakarete kaçar.
haydan mı geldi noluyoz senin suçun yok seni bakan yapan kim ?
Kolay kazanılan kolay gider demen gerekirdi değil mi?
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