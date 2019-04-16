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Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan orduya çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 06:36 | Son Güncelleme

"Siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılan Eski Cezayir Başbakanı Mevlud Hamruş, orduya, yeni bir anayasa yapmak ve güçlü kurumlar oluşturmak yoluyla devletin yeniden inşasına katkıda bulunma çağrısı yaptı

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Mevlud Hamruş, orduya, yeni bir anayasa ve ihtiyaç duyulan güçlü kurumlar oluşturarak ülkenin yeniden kurulmasına katılması çağrısında bulundu.

Cezayir'de "Siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılan Hamruş, el-Haber ve el-Vatan gazetelerinde makale yayımlayarak ülkenin durumuna ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Hamruş, orduya, yeni bir anayasa yapmak ve güçlü kurumlar oluşturmak yoluyla devletin yeniden inşasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Makalede, halkın meşru taleplerini yerine getiren ordunun milli yapısını koruduğuna dikkati çeken Mevlud Hamruş, ön yargıyla hareketin ordunun ulusal yapısıyla çelişebileceğini belirtti.

Güçlü kurumların, orduyu herhangi partizan bir siyasi ihtilaftan ve siyasilerin elinde araç olarak kullanmaktan koruyacağını savunan Hamruş, "Artık ordu, ulusal bir devletin kurulmasına, bir anayasa taslağının hazırlanmasına, kontrol, nitelik ve denetleme yetkilerine sahip kurumların oluşturulmasına katkıda bulunmalı." dedi.

Cezayir'de son günlerde, Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin sona ereceği 28 Nisan sonrası ülkeyi seçime taşıyacak geçiş sürecini yönetmesi için Mevlud Hamruş'un adı sıkça geçiyordu.

Cezayir'de 1989-1991 yıllarında başbakanlık yapan Hamruş, "siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılıyor. 1999'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Buteflika karşısında aday olan Hamruş, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla son anda adaylıktan çekilmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve medyadan uzak duran Hamruş, son dönemde bazı muhalif çevreler tarafından düzenlenen demokratik geçiş sürecine ilişkin birtakım toplantılara katılarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

- Cezayir sokağı köklü değişim talep ediyor

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler yüz binlerin katılımıyla devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih'in, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir Mevlud Hamruş

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