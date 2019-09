Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika’nın kardeşine 15 yıl hapis

Cezayir Askeri Mahkemesi, ülke ve orduya karşı durduğu gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’ya 15 yıl hapis cezası verdi.

Başkent Cezayir’in güneyindeki Buleyde’de bulunan Askeri Mahkemede ülke ve orduya karşı durduğu gerekçesiyle yargılanan Said Buteflika’ya 15 yıl ceza verildi. Askeri mahkeme ayrıca, eski Savunma Bakanı Binbaşı General Halid Nizar, oğlu Nizar ve iş adamı Farid bin Hamdin’e 20 yıl hapis verdi. Said Buteflika ve danışmanı es-Said Buteflika, mahkeme kararının hemen ardından hapishaneye sevk edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasının ardından mahkeme yolsuzluk kapsamında soruşturma başlatmıştı.