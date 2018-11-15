Eski CHP Grup Başkanvekili Anadol'un acı günü

İZMİR (AA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'un vefat eden eşi Seren Anadol'un cenazesi, İzmir'de defnedildi.

Seren Anadol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer katıldı.

Törende Kemal Anadol, taziyeleri kabul etti.

Seren Anadol'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Mezarlığında toprağa verildi.

- "259 bin üyenin önüne sandığı koyarız, kim çıkarsa adayımız olur"

Muharrem İnce, cami çıkışında bir gazetecinin, isminin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçtiğini ifade etmesi üzerine, bu konuda tavrının net olduğunu söyledi.

Kimsenin kurtarıcı olmadığını vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Başından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenebilmesi için sandık kurulmasını önerdim. Sandık deyince ön seçim demiyorum, teknik ayrıntıları var bunların. Bu bir eğilim yoklaması da olabilir. Yani İstanbul'un 39 ilçesine birer sandık kurulur, partinin üyeleri gider ilçe merkezindeki sandığa girerler oyununu kullanırlar. Adı geçen arkadaşların hiçbirisi rakibimiz değil, hepsi arkadaşımız, dostumuz, partimizin milletvekilleri. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için müracaat olmaz zaten. Şimdiye kadar da hiç kimse müracaat etmedi. Onun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur. Onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne de başka bir şeyim."

İnce, önümüzdeki yerel seçimlerin demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacağını da sözlerine ekledi.

