HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

01.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 2016 yılında Yassıada’ya ilişkin söylediği sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 2016 yılında Yassıada’ya ilişkin söylediği sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat ile ifadesi alınan Canpolat’a adliyeye gelen parti yöneticileri destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Menemen'de Belediye Başkan Vekili belli olduMenemen'de Belediye Başkan Vekili belli oldu
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine net mesaj

Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine net mesaj

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 2 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

İzmir'de şaşkına çeviren olay! 'Veterinere götüreceğim' diyerek aracına aldığı yaralı ceylanla kayıplara karıştı

'Veterinere götüreceğim' diyerek aracına aldığı ceylanla kayıplara karıştı

Menemen'de Belediye Başkan Vekili belli oldu

Menemen'de Belediye Başkan Vekili belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Hatay'da acı olay! 18 yaşındaki Alev Sapan yatağında ölü bulundu

Acı olay! 18 yaşındaki genç kız yatağında ölü bulundu

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Uyuşturucuyla yakalanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.