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Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

23.05.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidiyor. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 artı 1'lik oyu alamazken Cumhur İttifakı, Meclis'teki çoğunluğu sağlamıştı. CHP Konya eski Milletvekili Abdüllatif Şener, "Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" dedi.

Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

CHP Konya eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçmenin denge ve denetim mi, yoksa kaos mu arasında sıkıştırıldığını ifade eden Şener, "Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" dedi.

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Şener'in açıklamasından satır başları:

"MECLİS'TEN HİÇBİR KANUN GEÇİREMEZ"

"Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclis'ten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem artık hayal olur.

"MİLLET İTTİFAKI HİÇBİR BÜROKRATINI ATAYAMAZ"

Mali ekonomik politikalar uygulamayazlar. Vergi ve bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için AK Parti'nin yaptığı gibi artırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Atama ile ilgili usül ve esasları Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle değil, kanun ile belirlerler. En önemli bürokratların atanması için Meclis onayı istendiği takdirde Millet İttifakı, hiçbir bürokratını atayamaz."

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seçim Abdullatif Şener Kemal Kılıçdaroğlu

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