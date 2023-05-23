Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

CHP Konya eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçmenin denge ve denetim mi, yoksa kaos mu arasında sıkıştırıldığını ifade eden Şener, "Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" dedi.

Şener'in açıklamasından satır başları:

"MECLİS'TEN HİÇBİR KANUN GEÇİREMEZ"

"Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclis'ten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem artık hayal olur.

"MİLLET İTTİFAKI HİÇBİR BÜROKRATINI ATAYAMAZ"

Mali ekonomik politikalar uygulamayazlar. Vergi ve bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için AK Parti'nin yaptığı gibi artırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Atama ile ilgili usül ve esasları Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle değil, kanun ile belirlerler. En önemli bürokratların atanması için Meclis onayı istendiği takdirde Millet İttifakı, hiçbir bürokratını atayamaz."

