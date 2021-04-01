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Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisinin ‘cinsel saldırı’dan yargılandığı dava ertelendi

01.04.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,’nın 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, sanık avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

Maltepe’de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,’nın 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, sanık avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, talebi reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Maltepe’de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.’nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık avukatından ‘hakimin reddi’ talebi
Mahkeme başkanı sanık avukatının reddi hakim talep dilekçesi sunduğunu tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Gazi Has, “Mahkeme başkanı ve üyelerinin reddi hususundaki talebimizi tekrar ediyoruz” dedi.
Mahkeme talebi reddetti: “Duruşmayı uzatmak amaçlanıyor”
Talebe ilişkin karar oluşturan mahkeme, reddi işleminin süresinde yapılmaması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle red isteminin geri çevrilmesine oy birliğiyle hükmetti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Red isteminin geri çevrilmesi geri çevrilmesi kararına karşı itiraz etmek istiyoruz. Red isteminde bulunduk. Mahkemede tanıklarımızı dinleme talebimizi reddetmiştir. Savunma ve delil sunma imkanı tanımamıştır. Sanığın tahliyesini talep ederiz” diye konuştu. Sanık U.K. ise, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutukluluk hali devam edecek
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin geri çevrilmesine ilişkin karara karşı sanık avukatınca yapılan itirazın yerinde görülmediğini belirterek red isteminin geri çevrilmesi kararına karşı itirazın değerlendirilmek üzere dosyanın bir üst mahkeme olan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2020 tarihinde U.K.’nin Z.Y.’yi Maltepe’de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.’nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği anlatıldı. Kafeden diğer müşterilerin de gitmesiyle Z.Y. ile U.K.’nın baş başa kaldığı, U.K.’nın gitmek isteyen genç kadına kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağı kalkan kadını kendisine doğru çektiği, Z.Y.’nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.’nın kafasına vurduğu belirtildi. U.K.’nın buna kızarak saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ederek boğazını sıktığı, ’seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim’ diyerek tehdit ettiği vurgulandı.
İddianamede, sanık U.K.’nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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