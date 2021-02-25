Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisinin yargılandığı cinsel saldırı davasında mütalaa

Maltepe’de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.’nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K., cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D. gece bekçiliğini yaptığını söyleyerek, “Olay günü görevimi ifa ederken gece 23.00 civarında sanık ile mağdurun kafeden gülerek çıktıklarını gördüm. Sanığı garsonluk yaptığı için tanırım. Mağduru tanımıyorum. Kafeden çıktıklarında hareketlerinde herhangi bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler” dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık ile müştekinin arkadaş oldukları, olay günü sanık U.K., müşteki Z.Y. ve arkadaşları Ö.K.’nın da bir kafede buluştukları, birlikte oturdukları, Ö.K.’nın işi çıktığı için müşteki ve sanığın yanından ayrıldığı anlatıldı. Müşteki ve sanığın baş başa oturdukları, bu sırada başka kimsenin bulunmadığı, yaklaşık yarım saat sonra müştekinin kalkmak istediği, sanığın müştekiye kalması için ısrar ettiği belirtildi. Bunun üzerine müşteki Z.Y.’nin rahatsız olduğu ve gitmek için ayağa kalktığının anlatıldığı mütalaada, U.K.’nın Z.Y.’yi kendisine çekip koltukta üzerine aldığı, genç kızın kendisini kurtarmak için masada bulunan bardağı eline alarak U.K.’nın kafasına vurduğu, bu sırada müştekinin elinin kesildiği kaydedildi.

“Saçından sürükleyerek tuvalete götürdü”

Mütalaada, sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü, burada müştekiyi darp ettiği, müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın yalvardığı, bağırdığı, buna rağmen sanığın, müştekiye vurmaya devam ederek, ‘bağırma burada kimse seni duymaz, kapı da kilitli’ şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Sanığın müştekinin boğazını sıkarak küfür ettiği, müştekinin, sanığın elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağını, onun da bir kızı olduğunu söylediği, sanığın bu eyleminin yaklaşık 1 buçuk saat kadar sürdüğü belirtildi.