Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in "Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc hiyerar\u015fisine \u00fcye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yard\u0131m etme" su\u00e7undan 4 y\u0131l 2 ay hapisle cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\u0130nternette g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz her foto\u011frafa inanmay\u0131n!\u0130talya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Gaiani: T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fckAtat\u00fcrk Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 6 yeni eseri okuyucuyla bulu\u015fturdu
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