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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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Eren Erdem hapis cezası

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