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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden eski CHP Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri Cezaevi’nden çıktı.FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden eski CHP Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri Cezaevi’nden çıktı.

FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu sonucunda mahkeme sanığın infaz süresi göz önüne alınarak Eren Erdem hakkında tahliye kararı verdi. Silivri Cezaevi’nden çıkartılan Eren Erdem tahliye kararı sonrasında CHP Silivri İlçe Teşkilatı tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra partililer tarafından ailesi ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere ilçe teşkilatı binasına götürüldü.

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