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  4. Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Hasan Tahsin Uzun kimdir?

Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Hasan Tahsin Uzun kimdir?

21.02.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Hasan Tahsin Uzun kimdir?

CHP'li eski milletvekili Hasan Tahsin Uzun, Balıkesir Erdek'te 97 yaşında hayatını kaybetti. Uzun'un cenazesi, Pazartesi günü Yalı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verilecek.

HASAN TAHSİN UZUN KİMDİR?

1925 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Uzun, Edirne Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenliğe Samsun’da başladı. Uzun, bir süre çiftçilik ve yerel gazetecilik yaptıktan sonra İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.


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CHP
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