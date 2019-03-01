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Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

01.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Eren Erdem MİT TIR'ları olayı ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Eren Erdem MİT TIR'ları olayı ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı zamanda CHP Parti Meclisi Üyesi olan Erdem, 2014'te yaşanan MİT TIR'ları olayı ile ilgili olarak geçen yıl Haziran ayında gözaltına alınmış ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Eren Erdem mahkemenin kararı sonrası Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Erdem; "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ile suçlanıyordu.

Eski CHP milletvekilinin 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

Erdem Ağustos ayında mahkemeye verdiği ifadesinde "2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi. Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli twitter hesabımdan 'Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsade etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

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