Eski CIA ajanından 18 yıl sonra 11 Eylül itirafı geldi

Dünyanın seyrini değiştiren11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin bir belgesel yayımlandı.

Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenie'den 11 Eylül saldırısına ilişkin itiraf geldi. Savaş belgeseli The Longest War’daki bilgilere göre CIA yetkilileri, El-Kaide terör örgütünün eski lideri Usame bin Ladin’in 11 Eylül saldırısından önce öldürülebileceğini ancak ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın imzaladığı yasa tasarısı nedeniyle bunu yapamadıklarını öne sürdü.

‘ELİMİZ ARKADA BAĞLI ŞEKİLDE ABD’YE TEHDİTLERİ DURDURMAMIZ İSTENDİ’

Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier, CIA’nin tek elinin arkadan bağlı şekilde ABD’ye tehdit oluşturanların durdurulmasının istendiğini ifade ederek, “Bill Clinton’ın imzaladığı tasarıya göre bin Ladin’e karşı ‘ölümcül eylemler’ yapabilirdik, ancak bin Laden'e yönelik saldırımızın amacı onu öldürmek olamazdı. ABD’ye yönelik tehdidin bir elimiz arkamızda bağlanmış bir şekilde ortadan kaldırmamız istendi” dedi.