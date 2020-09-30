Eski CIA ajanlarından gerçek bir casus olabilmenin sırları

Unilad’e konuşan ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda casusluk yapmak için nelere sahip olmanız gerektiğini anlatan iki eski CIA görevlisinden biri olan Lindsay Moran 1998 ve 2003 yılları arasında Makedonya’da çalıştı ve işini gizleyebilmek için tüm yakınlarına karşı kendisini kapattı. Bir diğer operasyon görevlisi Matthew Bradley ise 1997 ve 2011 yılları arasında terörizm, narkotik, insan kaçaklığı gibi alanlarda görev aldı. Matthew Bradley’e göre casus olarak başarılı olup olmayacağınızı düşünmeden önce, ilk olarak başvuru aşamasından geçmeniz gerekiyor. Başvuru aşamasında son 10 yıldır nerede yaşadığınızı detaylandırmanız gerek. Başvuru aşamasında yalan makinesi testine girmek zorunda olan adaylar, kişisel mülakata geçtiklerinde kurum tarafından detaylı olarak araştırılır. Baskı altında başarılı olabileceğini gösteremeyenler ise, işe alınmıyor. Lindsay Moran ise işe alındıktan sonra Virginia’ya, çiftlik olarak bilinen gizli bir CIA tesisine yollandı. Orada askeri beceriler edinen Moran, yabancı bir casusu nasıl tespit edebileceğini, değerlendireceğini ve nasıl işe alacağını öğrendi.

Bazı mesleklerde işin gerektirdiği beceriler çalışırken edinilse de, Moran’a göre CIA ajanı olarak bunu yapabilmek için belirli bir kişilik türüne sahip olmanız gerekiyor. Moran, adaylarda uyum sağlama yeteneği, sokak zekası ve sosyal beceriler olması gerektiğini belirterek bu yeteneklerin doğuştan geldiğine veya erken yaşlarda gelişmiş olacağına inandığını söylüyor. Diğer yandan Matthew Bradley, CIA’de çalışmak için gereken becerilerin sonradan da geliştirilebileceğini belirterek, başarılı olabilmek için mutlaka dışa dönük bir kişiliğe sahip olunması gerektiğini, bir ajanın en çok insani becerilere ihtiyaç duyduğunu söylüyerek “Bu iş tamamen ilişkiler üzerine kurulu. Kendi kontaklarınıza sahip olmalı ve onlarla ilişki içinde bulunmalısınız. Diğer ülkelerin istihbarat teşkilatlarından insanlarla ilişki geliştirmelisiniz” dedi. Moran’ın vurguladığı gibi Bradley de uyum sağlama yeteneğinin altını çizerek, esnek biri olmak gerektiğini belirtti. Uyum, esneklik gibi özelliklerin yanı sıra sabırlı olmak ve takım çalışmasına yatkın olmak da diğer gereklilikler arasında.