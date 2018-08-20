Eski CIA Başkanı: ‘Trump’a Dava Açabilirim’

Başkan Donald Trump’ın eski CIA Başkanı John Brennan’ın gizli belgelere erişim yetkisini kaldırma kararına tepkiler artarken, Brennan, Trump yönetimine kendisiyle ilgili aldığı karardan dolayı dava açabileceğini söyledi.

Çok sayıda eski ulusal güvenlik ve istihbarat yetkilisi kısa süre önce Trump’ın kararını eleştiren açık mektup yayınlamıştı. Şimdi bu mektuba 175’in üzerinde eski Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilisi de isimlerini ekledi.

Geçen hafta CIA ve Ulusal İstihbarat Dairesi’nin 15 eski başkanı ve başkan yardımcısı tarafından ilk olarak açıklanan mektubun yeni imzacıları arasında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi başkanlar döneminde çeşitli görevler üstlenmiş kişiler bulunuyor.

George W. Bush ve Obama yönetimlerinde görev yapan eski Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Hukuk Müşaviri John Bellinger, eski Dışişleri Bakan Yardımcıları Anthony Blinken ve William Burns, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları Nicholas Burns, Wendy Sherman ve Thomas Pickering, eski Ulusal Güvenlik Dairesi Baş Hukuk Müşaviri Robert Deitz, eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi başkanları Michael Leiter ve Nick Rasmussen, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Anthony Lake ve eski NATO komutanı Oramiral James Stavridis mektubun yeni versiyonuna isimlerini ekleyenlerin sadece birkaçı…