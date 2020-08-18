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Eski CIA Çalışanına Çin Adına Casusluktan Gözaltı

18.08.2020 02:09 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alexander Yuk Ching Ma adlı kişinin, kendisi gibi eski CIA çalışanı olan bir akrabasıyla birlikte gizli bilgileri Çinli istihbarat yetkililerine sızdırma konusunda anlaştıkları bildirildi

Eski CIA Çalışanına Çin Adına Casusluktan Gözaltı

Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) eski bir çalışanı Çin adına casusluk yapmakla suçlanarak gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alexander Yuk Ching Ma adlı kişinin, kendisi gibi eski CIA çalışanı olan bir akrabasıyla birlikte gizli bilgileri Çinli istihbarat yetkililerine sızdırma konusunda anlaştıkları bildirildi.

ABD'de kaldığı süre içinde vatandaş olmaya hak kazanan Ma, 1982’de CIA için çalışmaya başladı. En üst düzey güvenlik taramalarından geçirilen Ma, 1989 yılında CIA’den ayrıldı. Ma, 1989’dan 2001 yılında Hawaii’ye taşınana kadar Şangay’da yaşadı.

Mahkeme belgelerinde Ma’nın bir akrabasıyla birlikte ABD’nin gizli savunma bilgilerini Çinli casuslarla 10 yıldan uzun süredir paylaştığı iddiası yer alıyor.

Savcılar, bilgi sızdırma planının 2001 yılının Mart ayında Hong Kong’da yapılan 3 günlük bir toplantı sırasında devreye girdiğini ve iki eski CIA çalışanının yabancı istihbarat kurumlarına CIA’in çalışanları ve istihbarat edinme yöntemleri hakkında bilgi vermeye başladıklarını belirtiyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu savcılara göre görüntüleri kısmen kaydedilen görüşmede, Ma’nın verdiği bilgiler karşılığında 50.000 dolar nakit para alarak saydığı görülüyor.

Mahkeme belgelerinde Ma’nın Hawaii’ye yerleşmesinden sonra Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) iş aradığı ve 2004 yılında kurumda sözleşmeli yabancı dil uzmanı olarak çalışmaya başladığı bilgisi yer alıyor.

Yetkililer Ma’nın 6 yıl boyunca düzenli olarak bazıları gizli olan resmi belgeleri fotokopi ve fotoğraf yoluyla kopyaladığını, çaldığını ve bazı seyahatlerinde beraberinde Çin’e götürdüğünü belirtiyor.

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