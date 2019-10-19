Eski Cumhurbaşkanı Eroğlu "Kıbrıs" konferansında konuştu

- "Amaç Türk coğrafyasının bir biriyle olan bağlantısını kesmektir"

Kıbrıs Türk halkının her zaman TSK'ye şükran borçlu olduğunun altını çizen Eroğlu, "Kıbrıslı Rumlar arasında 10 bin komünistin öldürülmesi listesi yapılmıştı. Önce onlar öldürülecekti. Sonra biz Türkler imha edilecektik. Toplu mezarlar hazırlanmıştı. Demek ki Kıbrıs Barış Harekatı bir Türk toplumunu mahvolmaktan, toplu mezarlara gömülmekten kurtarmıştır. Bizi toplu mezarların eşiğinden döndürmüştü." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Barış Pınarı Harekatı'nın da önemini iyi bildiklerini vurgulayan Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türklerinin katliamdan kurtulduğunu ifade etti.

Eroğlu, Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğinin halk eğitim merkezinde düzenlediği "Kıbrıs" konulu konferansta yaptığı konuşmada, TSK'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek güzel bir sonuca ulaşılmasını temenni etti.

Sözde Ermeni iddialarının tek hedefinin Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmek olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır süren Ermeni iddialarının tek hedefi Türkiye'mizin yeterince güçlenmesinin önüne geçmek, dünyada Türkiye'yi yalnızlığa itmektir. Bir Türk yurdu olan Dağlık Karabağ'ın 1990 yılından itibaren Ermenistan'ın işgali altında olması tesadüfi değildir. Bütün amaç Türk coğrafyasının birbiriyle olan bağlantısını kesmektir. Bu noktadan hareket ederek Kıbrıs'taki Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin altındaki yatan neden de Türkiye'nin Akdeniz'e açılmasını ve gelişmesini engellemektir."

- "Tek kalıcı çözüm Türkiye'nin desteğiyle ayrı bir devlet kurulmasıdır"

Kıbrıs sorununda Rumların uzlaşmaz tavrının tek nedeninin Birleşmiş Milletler, ABD, AB ve Rusya olduğunu savunan Eroğlu, Rumların Annan Planı'nı reddettiği dönemde AB'nin Rumları AB'ye aldığını hatırlattı.

BM ve AB üyesi bir ülkenin artık anlaşma yapmayacağını, sorunun çözümüne katkı sunamayacağını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi: