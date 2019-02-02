HABER

Eski Cumhurbaşkanı Hollande: “Sarı Yelekliler krizinde benim de sorumluluğum var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 22:44 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selefi Sosyalist Partili François Hollande, Belçika basınına verdiği röportajda “Sarı yelekliler" krizinde benim de sorumluluğum var” açıklamasını yaptı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u “Zenginlerin değil aşırı zenginlerin Cumhurbaşkanı” olarak adlandıran ve Macron’un selefi olan eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa’da yaşanan "Sarı Yelekliler" krizinde payı olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selefi Sosyalist Partili François Hollande, Belçika basınına verdiği röportajda “Sarı yelekliler" krizinde benim de sorumluluğum var” açıklamasını yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u “Zenginlerin değil aşırı zenginlerin Cumhurbaşkanı” olarak adlandıran ve Macron’un selefi olan eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa’da yaşanan "Sarı Yelekliler" krizinde payı olduğunu dile getirdi. Macron’un kriz yönetimini beceremediğini ifade eden Hollande, Macron’un Sarı Yeleklerin taleplerine geç cevap vermesini eleştirdi. Tekrar bir siyasi parti liderliğine veya herhangi bir siyasi makama gelmek istemediğini söyleyen Hollande, “Tek amacın faydalı olmak” dedi.
Eylemler başladığından beri birçok kez eylemcilerle görüşmek için sahaya indiğini söyleyen eski Cumhurbaşkanı, “Siyasette rol almış biri olarak benim de Sarı Yelekliler krizinde payım var” diyerek öz eleştiride bulundu.
Macron, Hollande’ın Cumhurbaşkanlık döneminde ekonomi bakanlığı yapmış ve seçimlere sonraki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olması ile Hollande’ın eleştirilerine maruz kalmıştı.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Maduro’dan Guaido’ya: "Darbeye destek aramayı bırak"Maduro’dan Guaido’ya: "Darbeye destek aramayı bırak"
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler'den MHP'ye ziyaretAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler'den MHP'ye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.