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  4. Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban’a FETÖ’den 10 yıl hapis

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban’a FETÖ’den 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban’a “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.Ankara 21.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban’a “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özdaban ile avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Özdaban’ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdaban, “Benim Cumhurbaşkanı Yaveri olarak görev yapmamdan sonra benimle aynı dönemde görevde bulunan şahıslar yine merkezde bulunan iyi pozisyonlarda değerlendirilmiş ise de ben Kıbrıs’a atandım. FETÖ ile bir yakınlığım olsaydı çok daha iyi göreve atanırdım” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu anlatan Özdaban, “Kullanmadığım halde kullandığım iddia edilen operasyonel hatta ilişkin veriler nedeniyle tutukluyum. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım, iltisakım yoktur. Mesleğim boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Heyetin vicdanına sığınarak beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdaban’ı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bekir Furkan Özdaban, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

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