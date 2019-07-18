Eski Cumhuriyet yazarlarının cezalarına bozma istemi

İstanbul'da yargılanan eski Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece "FETÖ'ye yardım suçundan" verilen hapis cezaları ile beraat hükümleri, istinaf tarafından yasaya uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, temyiz talepleri reddedilen veya temyiz talebinde bulunmayan diğer sanıklar Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik hakkında da bozma kararının, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 306. maddesi gereğince sirayet ettirilmesi görüşüne yer verildi. CMK'nin 306. maddesi, "Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar." düzenlemesini içeriyor.

Tebliğnamede, Ahmet Şık hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün de bozulması talep edildi. Ahmet Şık'ın üzerine atılı eylemlerin "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu değil, "terör örgütü propagandası" ve "devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarını oluşturacağı görüşüne yer verildi.

Sanıklardan Yusuf Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezalarının ise onanması istendi.