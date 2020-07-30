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Eski Cumhuriyetçi Başkan Adayı Corona Kurbanı

30.07.2020 19:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 başkan adaylarından Herman Cain, Corona virüsü teşhisinin ardından hayatını kaybetti

Eski Cumhuriyetçi Başkan Adayı Corona Kurbanı

Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 başkan adaylarından Herman Cain, Corona virüsü teşhisinin ardından hayatını kaybetti. Cain’in internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ''Çok kederliyiz ve artık dünya daha eksik'' mesajı paylaşıldı.

Cain, Haziran sonunda, Başkan Donald Trump’ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan mitingine katılmasının ardından virüse yakalanmıştı. Trump ve kampanya ekibi, salgının yoğun olduğu bir dönemde yapılması, kalabalık olması ve katılımcıların çoğunun maske takmaması gibi nedenlerle eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde ise Perşembe gününden itibaren meclisin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin talimatıyla maske takmak zorunlu hale geliyor.

Talimata göre tüm Kongre üyeleri ve çalışanları Kongre binasında bulundukları süre boyunca sürekli maskelerini takacak.

Kongre doktoruna danışılarak alınan kararda maskesiz olanlardan yüzlerini kapatmaları, aksi halde binayı terk etmeleri istenecek. Düzenleme, ihtiyaç kalmadığı kanısına varılana kadar yürürlükte kalacak.

Kongre üyesi Corona’ya yakalanınca talimat verildi

Pelosi talimatı Çarşamba günü Kongre üyesi Louie Gohmert’in Corona virüsüne yakalanmasının ardından yayımladı. Gohmert, Kongre binasında sık sık maskesiz görüntüleniyordu.

Gohmert’in Çarşamba günü Başkan Donald Trump’la birlikte temsilcisi olduğu Teksas’a gitmesi bekleniyordu, ancak test sonucunun pozitif çıkmasının ardından seyahate katılmadı.

Gohmert, dün yaptığı açıklamada teşhisin Beyaz Saray’daki sağlık kontrolu sırasında uygulanan testle ortaya çıktığını söylemişti.

Teşhisin ardından Teksas’ın yerel haber kanalı KETK televizyonuna açıklama yapan Gohmert, ''Maskeyi taktığım ve kaymaması için düzelttiğim için elimle maskeye virüs taşımış ve virüsü solumuş olabilir miyim diye düşünmeden edemiyorum'' dedi.

Gohmert, geçen ay CNN’e yaptığı açıklamada maske takmadığını, çünkü düzenli olarak test yaptırdığını söylemişti.

Gohmert, ''Corona virüsüne yakalanmadım, şu ana kadar hiç enfekte olmadım. Ama bir gün virüsü kaparsam beni asla maskesiz göremezsiniz'' diye konuşmuştu.

66 yaşındaki Cumhuriyetçi kongre üyesi son olarak Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda Adalet Bakanı William Barr’ın da ifade verdiği oturuma katılmıştı. Oturumda komisyon başkanı Jerry Nadler birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesini maske takmadıkları gerekçesiyle eleştirmişti.

''Gohmert teşhisin ardından Kongre’ye gitti''

Politiko haber sitesi Gohmert’in teşhisin ardından Kongre binasındaki odasını kullandığını ve ekibini yüz yüze bilgilendirdiğini yazdı.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar’ın lideri Steny Hoyer de Gohmert’i ve birçok Cumhuriyetçi’yi maske takmayı düzenli olarak reddettikleri için eleştirdi.

Hoyer, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Gohmert de dahil birçok Cumhuriyetçi çok sorumsuzca davrandı. Louis Gohmert’in hemen gönüllü karantinaya girmesi lazım. Anladığım kadarıyla Adalet Komisyonu’ndaki oturumdan hemen önce test oldu ve komisyona katıldı. Sandalyesine oturunca maskesini taktı, ancak odaya girdiğinde maskesizdi'' dedi.

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