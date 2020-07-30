Eski Cumhuriyetçi Başkan Adayı Corona Kurbanı

Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 başkan adaylarından Herman Cain, Corona virüsü teşhisinin ardından hayatını kaybetti. Cain’in internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ''Çok kederliyiz ve artık dünya daha eksik'' mesajı paylaşıldı.

Cain, Haziran sonunda, Başkan Donald Trump’ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan mitingine katılmasının ardından virüse yakalanmıştı. Trump ve kampanya ekibi, salgının yoğun olduğu bir dönemde yapılması, kalabalık olması ve katılımcıların çoğunun maske takmaması gibi nedenlerle eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde ise Perşembe gününden itibaren meclisin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin talimatıyla maske takmak zorunlu hale geliyor.

Talimata göre tüm Kongre üyeleri ve çalışanları Kongre binasında bulundukları süre boyunca sürekli maskelerini takacak.

Kongre doktoruna danışılarak alınan kararda maskesiz olanlardan yüzlerini kapatmaları, aksi halde binayı terk etmeleri istenecek. Düzenleme, ihtiyaç kalmadığı kanısına varılana kadar yürürlükte kalacak.