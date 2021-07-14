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Eski Cumhuriyetçi Senatör Ankara Büyükelçisi Adayı

14.07.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, eski senatör Jeff Flake’i ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. Cumhuriyetçi olmasına rağmen seçimlerde Demokrat Biden'ı destekleyen Flake, Kongre'de eski Başkan Trump'ı en çok eleştiren isimlerden biriydi

Eski Cumhuriyetçi Senatör Ankara Büyükelçisi Adayı

Başkan Joe Biden, eski senatör Jeff Flake’i ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013-2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu. Jeff Flake emekliliğinin ardından, Trump’ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazmıştı.

Eski Cumhuriyetçi Senatör Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden Yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullandı.

Flake, Biden’a desteklerini açıklayan 20’nin üzerinde Cumhuriyetçi Kongre üyesinden biriydi.

Jeff Flake’in ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak görevine resmen başlayabilmesi için adaylığının Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Flake Senato’dan onay aldığı takdirde, Türk-Amerikan ilişkilerinin zor bir zamanında Ankara’ya atanmış olacak.

İki NATO müttefiki arasında halen birçok konuda anlaşmazlık yaşanıyor. ABD’nin Suriye’de YPG’ye desteği ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması, ilişkilerde gerilim yaratan meselelerin başında geliyor. Ayrıca 24 Nisan’da Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına da Ankara sert tepki göstermişti.

Biden yönetimi ve Türk hükümeti yetkilileri bugünlerde, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın idaresi ve güvenliğini sağlamada Ankara’nın öncü rol üstlenmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Vermont eyaletinden Demokrat Senatör Patrick Leahy, Flake’in ilişkilerin kritik bir döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevi için uygun bir isim olduğunu söyledi. Leahy, “Jeff, her iki ülkeye, bölgeye ve dünyaya faydası olacak daha yapıcı bir ilişkinin inşası yolunda çalışmak için mükemmel bir seçim” dedi.

Flake Senato’dan onay aldığı takdirde, halen ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan deneyimli diplomat David Satterfield’den görevi devralacak. Satterfield, iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapıyor.

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