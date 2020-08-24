Eski Cumhuriyetçi Siyasetçilerden Biden’a Destek

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’na saatler kala 30’a yakın eski Cumhuriyetçi Partili siyasetçi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ı desteklediklerini açıkladı.

Biden’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada 27 Cumhuriyetçi eski Kongre Üyesi’nin Trump’ın başarısızlıkları nedeniyle partiyle görüş ayrılığına düştükleri kaydedildi.

Eski Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi 27 ismin destek vermesi, Kasım’daki seçimler öncesi “Biden’ı Destekleyen Cumhuriyetçiler” adlı ulusal bir kampanyanın başlatılacağı yönünde sinyaller verdi.

Üç Cumhuriyetçi senatörden de Biden’a destek

Cumhuriyetçi Parti’den üç eski senatör de Biden’ı destekleyen isimler arasında. Eski Arizona Senatörü Jeff Flake ve eski New Hampshire Senatörü Gordon Humprey ve Virginia eski Senatörü John Warner, Kasım’da Biden’ı destekleyeceğini açıklayan isimler oldu. Arizona eski senatörü Flake Trump’ı açıkça eleştirmekten kaçınmıyordu.

Virginia eski Senatörü John Warner ise 30 yıl görev yaptığı Senato’ya 2009’da veda etmişti. Mart ayında, “kumar” olarak nitelediği Trump’ın adaylığına karşılık Biden’i destekleyeceğini açıkladı.