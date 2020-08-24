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Eski Cumhuriyetçi Siyasetçilerden Biden’a Destek

24.08.2020 20:25 | Son Güncelleme

Otuza yakın eski Cumhuriyetçi Partili siyasetçi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ı desteklediklerini açıkladı

Eski Cumhuriyetçi Siyasetçilerden Biden’a Destek

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’na saatler kala 30’a yakın eski Cumhuriyetçi Partili siyasetçi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ı desteklediklerini açıkladı.

Biden’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada 27 Cumhuriyetçi eski Kongre Üyesi’nin Trump’ın başarısızlıkları nedeniyle partiyle görüş ayrılığına düştükleri kaydedildi.

Eski Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi 27 ismin destek vermesi, Kasım’daki seçimler öncesi “Biden’ı Destekleyen Cumhuriyetçiler” adlı ulusal bir kampanyanın başlatılacağı yönünde sinyaller verdi.

Üç Cumhuriyetçi senatörden de Biden’a destek

Cumhuriyetçi Parti’den üç eski senatör de Biden’ı destekleyen isimler arasında. Eski Arizona Senatörü Jeff Flake ve eski New Hampshire Senatörü Gordon Humprey ve Virginia eski Senatörü John Warner, Kasım’da Biden’ı destekleyeceğini açıklayan isimler oldu. Arizona eski senatörü Flake Trump’ı açıkça eleştirmekten kaçınmıyordu.

Virginia eski Senatörü John Warner ise 30 yıl görev yaptığı Senato’ya 2009’da veda etmişti. Mart ayında, “kumar” olarak nitelediği Trump’ın adaylığına karşılık Biden’i destekleyeceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump’la aynı siyasi partide yer almalarına karşın seçimlerde Biden’ı destekleyeceğini açıklayanlar arasında eski Ohio Valisi John Kasich, eski New Jersey Valisi Christine Todd Witman ve eski Dışişleri Bakanı Colin Powell da yer alıyor.

Demokrat Parti adayı Joe Biden, adaylık kabul konuşmasını yapmadan saatler önce Cumhuriyetçi yönetimlerde daha önce görev almış 70 üst düzey isim Trump’ın “liderlik için uygun olmadığı” yönündeki bir mektubu imzalayarak Biden’ı desteklediklerini açıklamıştı.

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