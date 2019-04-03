HABER

Eski çuvallardan sökülen ipler, halı ve kilime dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Eski çuvallardan sökülerek elde edilen iplerle yapılan, unutulmaya yüz tutan geleneksel halı ve kilim dokumacılığı, kadınların elinde hayat buluyor - TEDER Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı: - "Kursta 25 kadınımız bulunuyor. İlk başlarda kadınlarımız öğrenme amaçlı gelmişti. Şimdi el becerilerini geliştiren kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı. Siparişlerin artmasıyla kadınlarımız daha çok gelir kazanabilecek. Destek olunursa kursları ve bu geleneği yaymak istiyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Eski buğday ve arpa çuvalların sökümünden elde edilen iple dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde 25 kadın, Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) ile Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi ortaklığıyla yapılan "Karacakılavuza Can Veren Kadınlar Projesi" kapsamında kursa başlayarak dokuma öğrendi.

Eski buğday ve arpa çuvallarının sökülmesiyle elde edilen iplerle dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görmeye başladı. Kültürlerini yaşatan kadınlar, aile ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

- "Kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı"

TEDER Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye başlama amaçlarının teknolojiyle birlikte unutulmaya başlayan kültürlerin yaşatılması olduğunu söyledi.

Karacakılavuz dokumaları ve el sanatlarının, Türkiye çapında bilindiğini ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:

"El sanatlarımızı tekrar canlandırmak ve kadınlara istihdam oluşturmak için projeye başladık. Kasım ayından itibaren başlayan kursumuz devam ediyor. Kadınlara ve engelli kadınlara yönelik yeni projelerde önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Kursta 25 kadınımız bulunuyor. İlk başlarda kadınlarımız öğrenme amaçlı gelmişti. Şimdi el becerilerini geliştiren kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı. Siparişlerin artmasıyla kadınlarımız daha çok gelir kazanabilecek. Destek olunursa bu kursları ve bu geleneği yaymak istiyoruz."

Kurs eğitmeni Muzaffer Akça da kadınların işlerini bitirdikten sonra kursa gelerek siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Akça, kadınların hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirterek, "Şu anda herkes aldığı siparişleri yapmaya başladı. Eski buğday, arpa çuvallarını sökerek tekrardan ip haline getirdik. Geri dönüştürdüğümüz ürünlerden dokuma yapıyoruz. Arkadaşlar yaptıkları dokumalar satılınca para alacak. Kadınlar için bu kurs çok iyi oldu. Siparişler geldikçe buradan daha fazla kadın ekmek yiyecek. 40-50 sene önce dokunan kendir çuvallarını geri dönüştürüp onlardan elde ettiğimiz ipleri kullanıyoruz. Böyle yapınca hem devlet hem işçi kazanıyor." diye konuştu.

- "Para kazanmaya da başladık"

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi Fatma Çaylalı da kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Mahallemizin Karacakılavuz dokumalarını dünyaya ve gelecek nesillere tanıtmak için kooperatif bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek nesillere aktarıp bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Burada dokuma yapan kadınlarda aile bütçelerine katkıda bulunuyor." dedi.

Kursa katılan kadınlardan Gülden Arda da kursta hem dokumayı öğrendiklerini hem de para kazanmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 ay önce başladık kursa. Evimde buraya çok yakın evde pek bir şey yapmadığım için kursa gelmeye karar verdim. Başta biraz tereddüt ettim. Eskiye yönelik bir iş olduğu için yapıp yapamamak konusunda kararsız kaldım. İlk zamanlar çok zor göründü. Daha sonra işi sevmeye başladık. Emek verip ortaya bir şeyler ortaya çıkarınca çok mutlu oluyoruz. Yeter ki ürünlerimize alıcı olsun biz devam etmek istiyoruz."

Emine Yadigar ise çuvallardan çıkarttıkları ipleri siparişe göre dokuyup müşterilere gönderdiklerini ifade etti.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Dündar’dan çarşı esnafına teşekkür ziyaretiDündar’dan çarşı esnafına teşekkür ziyareti
Kumluca'da bayat ekmek kumbarasıKumluca'da bayat ekmek kumbarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dokuma eski çuval kadın Karacakılavuz Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.