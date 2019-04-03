Eski çuvallardan sökülen ipler, halı ve kilime dönüşüyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Eski buğday ve arpa çuvalların sökümünden elde edilen iple dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görüyor. Karacakılavuz Mahallesi'nde 25 kadın, Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) ile Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi ortaklığıyla yapılan "Karacakılavuza Can Veren Kadınlar Projesi" kapsamında kursa başlayarak dokuma öğrendi. Eski buğday ve arpa çuvallarının sökülmesiyle elde edilen iplerle dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görmeye başladı. Kültürlerini yaşatan kadınlar, aile ekonomisine de önemli katkı sunuyor. - "Kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı" TEDER Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye başlama amaçlarının teknolojiyle birlikte unutulmaya başlayan kültürlerin yaşatılması olduğunu söyledi. Karacakılavuz dokumaları ve el sanatlarının, Türkiye çapında bilindiğini ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti: "El sanatlarımızı tekrar canlandırmak ve kadınlara istihdam oluşturmak için projeye başladık. Kasım ayından itibaren başlayan kursumuz devam ediyor. Kadınlara ve engelli kadınlara yönelik yeni projelerde önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Kursta 25 kadınımız bulunuyor. İlk başlarda kadınlarımız öğrenme amaçlı gelmişti. Şimdi el becerilerini geliştiren kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı. Siparişlerin artmasıyla kadınlarımız daha çok gelir kazanabilecek. Destek olunursa bu kursları ve bu geleneği yaymak istiyoruz."

Kurs eğitmeni Muzaffer Akça da kadınların işlerini bitirdikten sonra kursa gelerek siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı. Akça, kadınların hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirterek, "Şu anda herkes aldığı siparişleri yapmaya başladı. Eski buğday, arpa çuvallarını sökerek tekrardan ip haline getirdik. Geri dönüştürdüğümüz ürünlerden dokuma yapıyoruz. Arkadaşlar yaptıkları dokumalar satılınca para alacak. Kadınlar için bu kurs çok iyi oldu. Siparişler geldikçe buradan daha fazla kadın ekmek yiyecek. 40-50 sene önce dokunan kendir çuvallarını geri dönüştürüp onlardan elde ettiğimiz ipleri kullanıyoruz. Böyle yapınca hem devlet hem işçi kazanıyor." diye konuştu. - "Para kazanmaya da başladık" Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi Fatma Çaylalı da kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Mahallemizin Karacakılavuz dokumalarını dünyaya ve gelecek nesillere tanıtmak için kooperatif bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek nesillere aktarıp bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Burada dokuma yapan kadınlarda aile bütçelerine katkıda bulunuyor." dedi.