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Eski damadını tabancayla bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, N.G.

Eski damadını tabancayla bacağından vurdu

HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Hendek Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.G., bilinmeyen nedenle tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kemal Karadeniz, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. N.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eski damadını tabancayla bacağından vurduEski damadını tabancayla bacağından vurduEski damadını tabancayla bacağından vurduEski damadını tabancayla bacağından vurdu

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