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Eski Danimarka Başbakanı Rasmussen, parti başkanlığından istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Haziran'daki genel seçimlerde başbakanlık koltuğunu Sosyal Demokrat Partili Mette Frederiksen'e kaptıran eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, tabanın baskısı üzerine parti başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı - Parti kulislerinde, yeni başkan olarak Jakob Ellemann-Jensen'in adı ön plana çıkıyor

KOPENHAG (AA) - Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, partisi Venstre'nın başkanlığından ayrıldı.

Geçen haziranda yapılan parlamento seçimlerinde, hükümeti sol partilere karşı kaybeden Liberal Parti Venstre'nın lideri Rasmussen, parti içi muhalefetin baskısı üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

Seçimde elde edilen yenilginin ardından parti başkanlığından ayrılması beklenen ancak Danimarka'daki geleneklerin aksine parti başkanlığına devam etmekte ısrar eden Rasmussen, son günlerde tabandan gelen "istifa" çağrısına ilk günlerde direndi.

Rasmussen, gelecek parti kongresinde liderlik tartışmasının gündeme getirileceğinin açıklanması üzerine ise başkanlığı bıraktı.

- Jensen'in adı "yeni başkan" olarak öne çıkıyor

Eski Başbakan Rasmussen, sosyal medyadan duyurduğu istifa kararı sonrası yaptığı paylaşımda, ailesiyle çekilen bir fotoğrafına, "Bazı şeyler diğerlerinden daha önemli." yorumu yaptı.

Rasmussen ile Genel Başkan Yardımcısı Kristian Jensen de istifa ederken, partinin yeni başkanı bu ay yapılacak olağanüstü genel kuruldaki seçimle belirlenecek.

Parti kulislerinde, yeni başkan olarak Jakob Ellemann-Jensen'in adı ön plana çıkıyor.

- Lars Lökke Rasmussen

Parti Başkanlığı'nı Anders Fogh Rasmussen'den 2009'da devralan Rasmussen, başbakanlık öncesi 2001-2007'de İçişleri ve Sağlık Bakanı, 2007-2009'da da Maliye Bakanı görevlerinde bulundu.

55 yaşındaki Rasmussen, 2009-2011 ve 2015-2019'da iki dönem Danimarka Başbakanlığı yaptı.

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