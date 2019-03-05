Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ileri sürülen eski Danıştay üyesi Yunus Çetin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binasındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çetin, hiçbir örgütün yöneticisi ve üyesi olmadığını ileri sürdü.

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, yürütmeyi durdurma kararı veren üyelerden biri olan Çetin, hakkındaki iddiaları reddetti.