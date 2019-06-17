Eski Danıştay Üyesi Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mustafa Dinç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Dinç ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilen sanık Dinç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mustafa Dinç, meslek hayatında talimata göre karar vermediğini, örgütün lehine çıkarılmış tek bir kararda imzasının bulunmadığını iddia etti.

Son sözü sorulan sanık Dinç, "Böyle bir hain örgütle hiçbir zaman iltisakım, irtibatım, bağım olmadı. Bu hain örgütle birlikte olmadığım da dosyamdan bellidir. 28 Şubat dönemindeki duruşum da bellidir. Biz o dönemde bu örgüt mensupları gibi kafamızı kuma gömmedik. Kimseye biat etmedim, kimseden emir ve talimat almadım. Vereceğiniz karara saygılıyım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.