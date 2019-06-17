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Eski Danıştay Üyesi Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mustafa Dinç'e, FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mustafa Dinç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Dinç ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilen sanık Dinç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mustafa Dinç, meslek hayatında talimata göre karar vermediğini, örgütün lehine çıkarılmış tek bir kararda imzasının bulunmadığını iddia etti.

Son sözü sorulan sanık Dinç, "Böyle bir hain örgütle hiçbir zaman iltisakım, irtibatım, bağım olmadı. Bu hain örgütle birlikte olmadığım da dosyamdan bellidir. 28 Şubat dönemindeki duruşum da bellidir. Biz o dönemde bu örgüt mensupları gibi kafamızı kuma gömmedik. Kimseye biat etmedim, kimseden emir ve talimat almadım. Vereceğiniz karara saygılıyım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Sanık Mustafa Dinç'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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